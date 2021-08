Montervino: “Spalletti ci sorprenderà, mi aspetto novità dal punto di vista tattico. Su Osimhen…”

Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Spalletti è geniale, quindi da lui mi aspetto delle novità sul lavoro tattico. Fa anche piacere che si ricordi di me nelle interviste, nonostante il poco tempo trascorso insieme. Osimhen? È il perno dell’attacco, tutto ruota intorno a lui e mi ha stupito il fatto che ogni volta che ha il pallone tra i piedi non ci pensa due volte a calciare, fa bene ad osare. Spalletti chiedeva a gran voce di giocare in verticale per favorire le ripartenze del nigeriano, sfruttando anche le giocate in avanti dei centrocampisti. Anche Lobotka ieri mi è piaciuto molto, soprattutto quando gli è stato affiancato Elmas e non Fabian Ruiz. Serve grande lavoro per trovare il rodaggio”.