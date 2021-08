Lupo, ds Ascoli: “Ottimi rapporti con Giuntoli, vedremo se si concretizzerà qualche operazione…”

Fabio Lupo, direttore sportivo dell’Ascoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal:

“Il mercato è lento e per pagare gli ingaggi sono stati creati contratti molto più lunghi del solito. Se il mercato della Serie A è lento, figuriamoci quello di Serie B e Serie C. Napoli? Ieri ho visto una squadra di qualità, gli esterni spingono in tranquillità. Spalletti vuole dare un’identità alla squadra indipendentemente dal mercato. Ieri siamo stati bravi a tenere la partita aperta e a non subire l’imbarcata dopo il rigore di Insigne. L’abbiamo anche pareggiata ma poi è venuta fuori la qualità del Napoli. Palmiero, Zanoli e Gaetano? Stiamo facendo le nostre valutazioni, con Giuntoli ho un bel rapporto e vedremo se accadrà qualcosa”.