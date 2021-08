ESCLUSIVA MN – Mele: “Insigne va tenuto, è fortissimo. Napoli-Verona? Come Napoli-Milan del 1988”

Silver Mele, giornalista di Canale 8, è intervenuto ai nostri microfoni dopo l’allenamento mattutino di Castel Di Sangro:

“Allenamento di questa mattina molto blando, lavoro di scarico per chi ha giocato ed esercitazioni tattiche per il resto del gruppo, lavoro di uscita dal basso con difensori e portieri. La sensazione è che dall’incontro di ieri tra la Curva B e la delegazione azzurra (Spalletti, Insigne e Koulibaly) ci siano tutte le condizioni per voler andare avanti insieme con tranquillità e lavorare bene. Spalletti mi ha anche detto, come Di Lorenzo e Meret, che Napoli-Verona resterà in negativo nella storia, come Napoli-Milan dell’88’. Il mister ha grande carattere e notevole capacità di introspezione psicologica, i ragazzi hanno bisogno di un grande aumento dell’autostima. Bene il lavoro tattico e questa è una cosa molto importante per un gruppo che in questi anni ha dimostrato limiti caratteriali. Parallelismo tra Sarri e Spalletti? Aver ripreso Calzona e Sinatti è già un primo passo, ma non va dimenticata la figura di Beppe Santoro, uomo aggiunto di grande professionalità. Insigne? Il Napoli deve tenerlo, ha sia talento che qualità e personalità. Non si fanno 109 gol a caso e non è un caso diventare Campioni d’Europa con la 10 sulle spalle, spero rimanga perché è amato ed è fortissimo”.