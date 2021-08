Castel di Sangro, il report dell’allenamento pomeridiano: i dettagli

Nel pomeriggio si è svolta la seconda seduta odierna di allenamento allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. La squadra inizialmente ha svolto un lavoro di attivazione con esercizi di possesso palla. Successivamente ha svolto una partitella a tema con le porticine ed esercitazione tattica. Alcuni azzurri hanno lavorato ancora a parte. Zedadka ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in campo e piscina. Contini e Luperto hanno svolto lavoro in piscina. Palmiero e Ghoulam hanno svolto lavoro personalizzato in campo.