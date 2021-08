L’inizio della nuova stagione si avvicina e l’entusiasmo in casa Napoli cresce sempre di più: infatti, sta nascendo una forte empatia tra la squadra, il tecnico e i tifosi.

Nonostante le lamentele per il distanziamento fisico che il regolamento del club impone, prima Dimaro e ora Castel di Sangro si stanno sempre di più riempiendo di tifosi azzurri per seguire la squadra.

E nei prossimi giorni, quando inizierà l’ultima settimana del ritiro in Abruzzo, dovrebbero arrivare sempre più tifosi per caricare la squadra azzurra e per seguire i vari e diversi allenamenti della squadra.

Come riporta il Mattino, già nel corso dell’amichevole di oggi ci sarà l’opportunità di vedere lo stadio con tutta la capienza possibile occupata, e nei prossimi giorni questo afflusso crescerà sempre di più.