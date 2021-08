Sebastiano Luperto è ad un passo dall’Empoli.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il difensore centrale ex Crotone sarebbe in procinto di trasferirsi all’Empoli(appena ritornata in Serie A). Il Napoli non lascerebbe partire il calciatore senza aver trovato prima il calciatore che possa sostituirlo come quarto difensore centrale in rosa.

Il Napoli sta monitorando diversi profili prima di consentire a Luperto di salutare nuovamente la città partenopea.