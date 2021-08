CorrSport – Fissato il prezzo per lasciar partire Ounas

Adam Ounas piace all’estero e il Napoli non avrebbe intenzionato di svendere il suo cartellino.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, sarebbero ben 20 i milioni richiesti per trattare la cessione del talento algerino: una cifra che è figlia dell’ottimo ritiro di Dimaro e delle grandi prestazioni esibite al cospetto di mister Spalletti. L’esperienza di Crotone ha forgiato le qualità tecniche del calciatore e non è detto che debba lasciare Napoli in questa sessione di mercato.

I club attualmente interessanti risalirebbero alla Turchia; Galatasaray e Fenerbahce in pole pronti a corteggiare Ounas.