CorrMezz – Formazione già designata per affrontare l’Ascoli: scelto Lobotka

Spalletti avrebbe deciso la formazione di oggi pomeriggio contro l’Ascoli.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, uno dei perni del primo schieramento che vedremo al stadio Teofilo Patini sarà Lobotka: calciatore completamente rivalutato dalla cura del nuovo tecnico, rispolverate le sue doti tecniche soprattutto dopo l’infortunio di Diego Demme. Forma fisica ritrovata, presentandosi al cospetto dei colleghi di squadra con ben sei chili in meno e con tanta voglia di prendere in mano il proprio destino.

Spalletti lancerà ancora una volta lo slovacco davanti alla difesa, nel primo esperimento targato 4-3-3.