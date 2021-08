Victor Osimhen sarà sicuramente l’uomo di punta per il nuovo Napoli di Luciano Spalletti: l’attaccante vuole riscattarsi dopo la mancata Champions e dopo una stagione tribolata dai vari infortuni.

Il buon Victor, inoltre, sta già diventando l’idolo dei tifosi, non solo perché ha siglato dei goal diverse volte in preseason, ma anche per gesti che avvengono fuori dal campo.

Infatti, come riporta il Corriere del Mezzogiorno in edicola, ieri l’attaccante nigeriano, nonostante il protocollo che proibiva espressamente questo gesto, nel salutare i tifosi si è avvicinato ad un fan portatore di handicap e si è concesso un selfie con questo giovane tifoso.

Un gesto che ha raccolto l’ovazione del pubblico da parte di Osimhen.