Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato del Napoli. Le sue parole:

“Il Napoli potrebbe prendere in prestito un terzino o un mediano di cui non abbiamo ancora parlato, ma lo farebbe negli ultimi giorni. Nel caso arrivassero offerte importanti per un big, allora il Napoli aprirebbe le trattative per i profili monitorati attualmente”.