Romelu Lukaku è sempre più vicino a lasciare l’Inter e i nerazzurri si guardano intorno per trovare il sostituto. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il preferito è Dusan Vlahovic, ma la Fiorentina dichiara il calciatore incedibile. Per quanto riguarda l’ex attaccante del Napoli Duvan Zapata, non ci sono stati contatti e per strappare un calciatore all’Atalanta bisogna pagare molto. Infine c’è Dzeko, che rientra nuovamente nei radar del club nerazzurro. L’attaccante bosniaco ha un anno di contratto con la Roma e lascerebbe la capitale solo in caso di condizione favorevoli per lui.