L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Reinildo Mandava e al calciomercato in entrata del Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, il terzino francese ha affermato di voler giocare in serie A e l’agente ha confermato i contatti con il Napoli. Il Lille valuta il terzino 8 milioni ma gli azzurri puntano a sfruttare il contratto in scadenza di Mandava per risparmiare.