L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dedica ampio spazio a Lorenzo Insigne e al rinnovo del suo contratto. Infatti, come riportato dal quotidiano, il giocatore è parso molto fiducioso a Castel di Sangro e ha chiesto alla società un rinnovo con un aumento di 1 milione (da 4,5 a 5,5 milioni). Il Napoli non è disposto a pagare tale cifra e c’è il rischio di avere il giocatore in scadenza.