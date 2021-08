Sky – Trattativa Lukaku-Chelsea: i possibili scenari

Il Chelsea sta formulando una nuova offerta da avanzare all’Inter per l’acquisto di Romelu Lukaku. Il club nerazzurro sarebbe disposto ad accettare per una cifra intorno ai 120/130 milioni di euro. Stando a quanto riportato da Sky Sport, i Blues potrebbero strutturare l’offerta in due modalità diverse. Da un lato 120 milioni con l’inserimento nella trattiva di Davide Zappacosta come contropartita, dall’altro 110/115 milioni cash senza contropartite. L’Inter vorrebbe che la proposta finale fosse solo cash, escludendo dunque l’inserimento di una contropartita.