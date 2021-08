Il Napoli ha piazzato la prima cessione sul mercato di questa sessione: dopo il mancato riscatto di Bakayoko e gli addii a zero di Hysaj e Bakayoko, il Napoli cede a titolo definitivo un esubero.

Stiamo parlando di Amato Ciciretti, giocatore che a Napoli non ha mai trovato spazio e che dopo tanti anni dove ha girovagato in prestito, lascia il Napoli a titolo definitivo.

Infatti, il Pordenone è a un passo dal giovane trequartista e ha già fatto un piccolo annuncio sul web in attesa del comunicato ufficiale. Inoltre, il Messaggero Veneto riporta che Ciciretti si trova già in Friuli, in quanto ha assistito all’amichevole con il Padova.