Rischio beffa per il Napoli nella trattativa per Emerson Palmieri. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il Chelsea sarebbe intenzionato ad inserire il terzino italobrasiliano nella trattativa per arrivare a Romelu Lukaku. L’Inter vorrebbe una cessione cash per l’attaccante belga, mentre i Blues hanno proposto una contropartita tecnica al fine di ridurre le spese. Bocciato Marcos Alonso, i profili restano quelli di Davide Zappacosta, e appunto, Emerson.