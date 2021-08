De Luca: “Non perdete la testa a Ferragosto. Siate responsabili”

Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, durante la sua consueta diretta del venerdì, ha parlato della situazione del Coronavirus. Queste le sue dichiarazioni.

“Non perdete la testa a Ferragosto, indossate la mascherina, siate responsabili per i vostri figli, e capite che più siamo responsabili, prima finisce questo calvario”

“Prendiamoci queste due settimane, poi dovremo prendere delle misure importanti, per me è sbagliato, come fa il Governo, prendere mezze misure che prolungheranno solamente questa situazione. Io non avrei dubbi sul rendere obbligatoria la vaccinazione in Italia”.