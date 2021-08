Chiariello: “ADL? Avrebbe già venduto Koulibaly da anni se…”

Durante la trasmissione “Tutti in Ritiro” su Canale 21, Umberto Chiariello, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la situazione di calciomercato odierna e il rapporto di ADL con i tifosi. Ecco le sue dichiarazioni: “Tolti i due sceicchi di City e Psg, per il resto il Barça perde Messi, il Real non s’è mosso, il Bayern manda Alaba in scadenza e non spende, solo gli inglesi hanno i soldi ma non fanno follie come prima per Koulibaly. Prima offrirono oltre 100mln ma ADL rifiutò, i tifosi lo chiamano in un certo modo ma se lo fosse davvero l’avrebbe mandato via. Ora temo solo il Real di Ancelotti per Koulibaly, ma non hanno soldi in questa fase”.