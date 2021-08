Luciano Spalletti sta per iniziare il suo secondo ritiro e, da adesso in poi, potrà lavorare con i titolarissimi per preparare poi l’esordio in campionato con il Venezia, anche se per il momento non può contare su nessun rinforzo.

In questi giorni, il tecnico toscano ha parlato con Giuntoli e gli ha espresso chiaramente la sua posizione: infatti, il tecnico desidera lavorare con 23 giocatori, tra cui 3 portieri. Questo numero non è casuale, in quanto permette di lavorare con le famose coppie.

Al momento Spalletti attende due rinforzi, ma probabilmente dovrà aspettare prima l’addio degli esuberi, come Luperto, Tutino, Gaetano e forse Ounas, anche se l’algerino piace tanto a Spalletti. Con i soldi di queste cessioni, si potrebbe poi puntare a quei rinforzi per puntellare la rosa e soddisfare il tecnico.