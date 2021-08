CdM – Rinnovo Insigne? De Laurentiis gli chiede un sacrificio, una decurtazione”.

Secondo quanto riportato da un focus del “Corriere del Mezzogiorno”, De Laurentiis avrebbe richiesto un sacrificio al suo capitano, Lorenzo Insigne. Ecco quanto riportato: “Il rinnovo del contratto (scade a giugno) non è una priorità nè per lui, nè per il presidente De Laurentiis. Ma il suo futuro sì che lo è. E allora, chiarezza. Restare senza rinnovo o andare, laddove ci fosse un’offerta. Il capitano ha già studiato la sua mossa: aspetta il confronto con De Laurentiis (ogni momento può essere quello giusto) e ribadisce che la sua volontà è quella di continuare a vestire la maglia della sua città. A che prezzo? Oggi l’attaccante napoletano guadagna cinque milioni, De Laurentiis gli chiede un sacrificio, una decurtazione”.