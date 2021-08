Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha così commentato il passaggio di Kaio Jorge alla Juventus.

“Il primo club in Italia che si era mosso per il centrocampista brasiliano è stato il Napoli. Il club azzurro non aveva però abbastanza liquidità per chiudere la trattativa. Poi è subentrata in un secondo momento la Juventus che invece ha disponibilità economica e ha chiuso in poco tempo”.