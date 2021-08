Dopo aver ascoltato il parere del comitato tecnico scientifico, il consiglio dei ministri presieduto dal premier Mario Draghi, ha deliberato alcune novità in merito agli impianti all’aperto. Sarà infatti possibile, in zona bianca e per i possessori di Greenpass, riempire gli stadi fino al 50% e non più al 25. Anche gli impianti al chiuso saranno riempiti fino al 35%. Nelle prossime ore il Dipartimento dello sport, diretto da Valentina Vezzali, diffonderà le linee guida.