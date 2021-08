Xherdan Shaqiri è finito sul mercato. L’esterno d’attacco del Liverpool è ai margini della sua avventura con la maglia dei reds. Il club inglese ha stimato per lui una valutazione che si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Stando a quanto riferito da Sky Sports Inghilterra, tra le squadre a lui interessate ci sarebbe oltre al Siviglia e al Villarreal in Spagna, anche il Napoli di Luciano Spalletti. La Roma, invece, sembrerebbe essersi per il momento defilata.