Repubblica – Petagna finisce nel mirino dell’Inter per il dopo Lukaku

Petagna potrebbe finire nel mirino dell’Inter.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, ai neroazzurri servirebbero due attaccanti se dovesse andare in porto la cessione di Romelu Lukaku. La trattativa è ancora in corso e potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, poi toccherebbe guardarsi intorno per capire le opportunità di mercato.

Andrea Petagna è una di queste per l’Inter, anche se il Napoli non lo lascerà andare facilmente anche a causa della Coppa d’Africa(che terrà fuori Osimhen per diverse settimane nel mese di gennaio.