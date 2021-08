FOTO – Il Napoli è carico per il ritiro di Castel di Sangro! Arrivano gli scatti sui social

Dopo il primo classico ritiro di Dimaro, il Napoli è pronto anche per il secondo a Castel di Sangro! Gli azzurri si tratterranno in Abruzzo fino al 14 agosto e, in questo periodo, disputeranno anche due amichevoli. Tanti i partenopei ritornati alla base dopo le vacanze, su tutti Lorenzo Insigne! Il capitano azzurro, acclamatissimo dai tifosi, tratterà anche il rinnovo con ADL (clicca qui per approfondire). Nel frattempo sui social spuntano i primi scatti dell’arrivo del Napoli. Di seguito le foto pubblicate sui social: