CorrSport – Si può trovare l’accordo con il Parma per Tutino

La distanza tra Parma e Napoli per Tutino si può colmare.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, ballano due milioni e mezzo tra le due società attualmente. Il Napoli chiede 7 milioni e mezzo mentre il club emiliano-romagnolo ne offre 5. Serviranno altri contatti in questi giorni per provare a definire l’affare tra le parti, il calciatore ha accettato la destinazione senza alcun tipo di problema.

Il Napoli sa che una cessione di questo genere, seppur minima, sia in grado di smuovere almeno le acque e per Tutino è un’altra occasione in Serie B.