CorrSport – Luperto e Gaetano potrebbero andare via

Luperto e Gaetano potrebbe salutare Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, sia il difensore ex Crotone che il centrocampista avrebbero mercato. La loro cessione contribuirebbe alla ridimensionamento del tetto massimo per gli ingaggi. Luperto è corteggiato dall’Empoli, squadra in cui difatti è già stato ed in cui ha contibuito in maniera massiccia alla promozione dalla B alla A.

Gaetano è richiesto dalla Cremonese in Serie B e anche in questo caso la società sta facendo le opportune valutazioni, ma non è escluso che possa anche rimanere in rosa. Il Napoli valuta.