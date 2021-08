Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, un ex pupillo del Napoli, Duvan Zapata sembra essere vicino all’Inter. Il colombiano, per caratteristiche, molto simile a Romelu Lukaku promesso sposo del Chelsea, sembra essere l’indiziato numero uno per sostituire il belga. La valutazione si aggira attorno ai 45-50 milioni e questa cessione verrà finanziata solo se uno fra Abraham e Belotti sposerà il progetto Atalanta.