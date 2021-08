CdS – Luperto e Gaetano in o out? Ecco la situazione

Secondo quanto riportato da un focus de “Il Corriere dello Sport”, Luperto e Gaetano non sembrerebbero rientrare nei piani di Spalletti. Ecco quanto riportato: “Intanto deve cedere, poi si farà i propri conti e si lancerà: ha bisogno di un esterno basso e un mediano, eventualmente. Ma la priorità, com’è stato sussurrato a Giuntoli, rimangono le cessioni, per alleggerire l’organico e anche il monte-stipendi. In difesa potrebbe uscire Sebastiano Luperto, e anche a centrocampo, dal quale potrebbe ‘evadare’ Gianluca Gaetano, inseguito dalla Cremonese che lo conosce bene”