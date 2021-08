Vigliotti: “L’amichevole di oggi doveva essere gratis. Si pagherà per vedere una partita senza attaccanti”

Il giornalista Gianluca Vigliotti è stato intervistato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Tra gli argomenti affrontati l’imminente match del Napoli con la squadra polacca Wisla Cracovia.

Queste le sue parole: “Il Napoli fa quasi sempre pagare le amichevoli. La partita con il Bayern Monaco era da pay per view, ma per me è assurdo oggi far pagare 10 euro per una partita in cui non giocheranno attaccanti. Sarebbe stato un bel gesto trasmettere la partita in chiaro per permettere ai tifosi di riavvicinarsi alla squadra”.