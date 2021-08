SSC Napoli: “Successo frutto della tecnica azzurra, adesso con la testa al ritiro a Castel di Sangro”

Dopo il successo in amichevole per 2-1 contro il Wisla Cracovia, sul sito ufficiale della SSC Napoli arriva il commento del match:

“Dopo il successo all’Allianz col Bayern Monaco, il Napoli vince anche a Cracovia con il Wisla per 2-1. Un successo che assume connotati di riguardo se si considerano le assenze tra gli azzurri e i carichi di lavoro dopo la prima intensa fase di preparazione. Il pregio del Napoli è quello di aver saputo reagire ad un gol preso a freddo e di aver reindirizzare la gara nonostante le condizioni non certo favorevoli di disponibilità di organico. Un’altra prova convincente della incipiente squadra di Spalletti che dimostra autorevolezza e padronanza di idee, oltre che notevole tenacia. La tecnica emerge tutta, poi, nelle due reti azzurre. Politano allo scoccare dell’ora di gioco, salta mezza difesa ed infila con un sinistro radente. E nel finale ancora un gioiello di Machach che bissa la prodezza dell’Allianz Arena di 4 giorni fa. Il Napoli gira e concede il bis nelle due amichevoli di spessore internazionale. Adesso arriva il ritiro di Castel di Sangro per un agosto che porterà poi tra poco più di 2 settimane all’esordio in campionato”.