Juraj Kucka lascia definitivamente il Parma e l’Italia. Su di lui c’erano tante squadre di Serie A che ci avevano provato in questi mesi, tra cui il Genoa. Sembrava la soluzione più scontata, invece niente Serie A per lo slovacco.

Kucka a sorpresa va al Watford, come riportato da SKY, l’accordo è stato appena raggiunto. Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo, il centrocampista va a giocare in Premier dopo i 13 gol nelle ultime due stagioni in Serie A.