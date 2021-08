Sky – Atalanta, se Zapata va all’Inter: individuato l’erede del colombiano, le ultime

Gianluca Di Marzio sul proprio sito riporta gli eventuali sviluppi di mercato dopo la decisone di Romelu Lukaku di accettare la proposta del Chelsea. l’Inter per il dopo Lukaku punterebbe su Duvan Zapata dell’Atalanta, la quale andrebbe su Tammy Abraham del Chelsea.

Il club bergamasco questo weekend sarà a Londra per giocare un’amichevole contro il West Ham e per l’occasione la dirigenza nerazzurra ha in mente di trattenersi nella capitale per alcuni giorni, per discutere dell’affare insieme agli uomini di Abramovich. In caso di addio di Zapata, l’Atalanta potrebbe contare su un tesoretto di circa 40 milioni da reinvestire sul mercato.