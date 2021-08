Repubblica – Il Napoli punta a fare cassa con Ounas: sei club su di lui

Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, pare che il profilo di Adam Ounas sia corteggiato da diversi club tra Italia ed estero.

Per quanto riguarda la Serie A, l’attaccante franco-algerino sembrerebbe essere nel mirino di Torino, Sampdoria e Venezia. Dalla Serie B, invece, è arrivata un’offerta da parte del Monza (12 mln di euro dilazionati in tre tranche), ma il giocatore non è attratto dall’idea di gareggiare per questa competizione.

In ambito estero, Ounas piace all’Olympiacos (Grecia) e all’Atlanta (Stati Uniti).

La valutazione del Napoli per il cartellino del calciatore è intorno ad una decina di milioni di euro. Il club vorrebbe incassare dalla sua uscita, così da poter investire sul mercato.