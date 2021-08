Paloni, ag. Zanoli: “Sta lavorando con impegno per guadagnare la fiducia del mister”

Paolo Paloni l’agente di Alessandro Zanoli, è stato ospite a Radio Punto Nuovo. Ha rilasciato alcune dichiarazioni sul giovane talento del Napoli.

“Alessandro ha fatto un buon lavoro in ritiro, si è impegnato molto per migliorare negli anni. Il suo ruolo naturale è quello di terzino, ma può anche fare il braccetto in una difesa a 3. E’ un giovane giocatore in totale evoluzione che ha fatto molto bene in Serie C. Giuntoli lo ha voluto togliendolo al Carpi, deve impegnarsi al massimo per guadagnare la fiducia di Spalletti“.