“Altra bella partita” scrive Matteo Politano su Instagram dopo l’amichevole vinta per 2-1 per il Wisla Cracovia. E aggiunge tra le risate: “Meno male che c’è Lorenzo Insigne che batte i rigori”. Eh già perché al 30′ della partita Politano non è riuscito a trasformare un calcio di rigore, parato dal portiere avversario. Poi si è fatto perdonare, siglando il pareggio azzurro al 67′, ma evidentemente voleva la doppietta.