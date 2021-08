Il Mattino – “Pisacane non ha mai parlato di rinnovo Insigne con Giuntoli…”

L’edizione odierna de Il Mattino, si sofferma sul Napoli e sulla situazione Lorenzo Insigne.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’agente del capitano partenopeo, Vincenzo Pisacane, non abbia mai affrontato la questione in merito al rinnovo dell’attaccante azzurro.

I dialoghi avuti con il dirigente sportivo, Cristiano Giuntoli, non riguardavano questa tematica. Dunque, è come se la società partenopea non avesse proposto un prolungamento di contratto ad Insigne.

Per il momento, l’intesa tra le due parti rimane ancora un punto interrogativo. Il 30 giugno 2022 scadrà il contratto dell’attaccante; se non dovesse esserci l’accordo per il rinnovo, il 24 del Napoli potrebbe andar via a parametro zero.