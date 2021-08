L’Empoli, neo promossa in serie A, ha bisogno di nuovi calciatori per il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’interesse della squadra toscana sarebbe per Sebastiano Luperto.

Dopo l’esperienza al Crotone, il difensore non tornerà a Napoli; partirà in prestito verso Empoli.