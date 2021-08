Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di alcune notizie che riguardano il Napoli: “Contro Allan sono state fatte due cause: la prima per lo scontro con Edo De Laurentiis, l’altra per l’ammutinamento. Insigne? Prima di rinnovare, deve chiarire diversi punti per trattare con serenità. Castel di Sangro non è il posto adeguato, serve riservatezza. Verona? Il Napoli è andato in tilt e in panchina non c’era il solito Gattuso”.