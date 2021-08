Chelsea, Tuchel: “Lukaku giocatore fantastico, ma ora gioca all’Inter, vedremo”

Romelu Lukaku è sempre vicinissimo al Chelsea. Il manager del Chelsea Thomas Tuchel ne ha parlato a margine amichevole col Tottenham:

“Romelu Lukaku è un campione fantastico ma ora gioca nell’Inter, non con noi al Chelsea. Se accetta la nostra proposta? Tutti vogliono venire al Chelsea. Immagino che tanti calciatori vogliano venire qui di corsa. Stiamo lavorando ad alcune trattative per migliorarci ma non farò nomi”.

Nel frattempo, l’Atalanta lunedì incontrerà i dirigenti del Chelsea per iniziare a trattare Tammy Abraham, il quale dovrebbe essere il sostituto di Zapata che passerà probabilmente all’Inter.