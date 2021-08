Il Corriere dello Sport nell’edizione quotidiana parla del match Napoli – Wisla Cracovia in programma oggi alle ore 18.00. Questa è la quarta amichevole per la squadra di Spalletti. C’è grande attesa per l’esordio in terra polacca per Piotr Zielinski che sarà il protagonista assoluto.

Secondo il Corriere dello Sport questi potrebbero essere i probabili 11 che scenderanno in campo (4-3-3): Ospina; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Machach, Politano, Zedadka.