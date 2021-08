CdM – Napoli, ecco quando dovrebbero rientrare Mertens e Lozano

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno per il ritiro di Castel di Sangro dovrebbero rientrare Mertens e Lozano. I due azzurri non hanno preso parte alla prima spedizione in Trentino per problemi fisici.

Dries Mertens dopo l’Europeo è stato operato alla spalla sinistra per cercare di risolvere un problema che aveva già da qualche tempo. Starà fuori ancora per molto, ma tra il 9 e il 10 agosto dovrebbe raggiungere la squadra in Abbruzzo per riunirsi ai suoi compagni e conoscere Luciano Spalletti.

Hirving Lozano durante gli impegni con la Nazionale Messicana in Gold Cup ha subito un duro infortunio nella gara contro Trindad & Tobago. Costretto ad un’operazione d’emergenza, sta recuperando. L’obiettivo sarebbe quello di vederlo in campo per la prima partita di campionato il 22 agosto. Il Chucky si unirà alla squadra tra il 9 e il 10 agosto per iniziare a preparare la prossima stagione.