Buone notizie per Faouzi Ghoulam in vista della prossima stagione. Dal portale della società azzurra si legge: “Faouzi Ghoulam, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. L’esito del controllo al ginocchio sinistro è positivo, il calciatore continuerà l’iter riabilitativo come da protocollo e verrà gradualmente, a partire dalla prossima settimana, reinserito nel programma di lavoro del gruppo squadra”.