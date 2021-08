A breve comincerà la seconda fase del ritiro azzurro ma prima c’è una trasferta amichevole cui prenderanno parte gli azzurri e a tal proposito Kiss Kiss Napoli specifica l’assenza di un big: “Victor Osimhen non prenderà parte alla trasferta di Cracovia: per preservarlo, l’attaccante nigeriano resterà a Castel Volturno dopo che ieri ha svolto lavoro di scarico. Osimhen partirà regolarmente con la squadra per il ritiro di Castel di Sangro”.