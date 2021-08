Gazzetta – Il Napoli preme per Palmieri: intesa ancora lontana

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla questione Emerson Palmieri.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il club partenopeo stia spingendo per avere il giocatore in maglia azzurra. L’accordo tra le parti, però, è ancora lontano. Il Chelsea non ha intenzione di abbassare la cifra richiesta (20 mln di euro) per il cartellino del terzino sinistro; il Napoli, a sua volta, vorrebbe Palmieri in prestito, con l’obbligo di riscatto.

Da valutare, dunque, se le due società giungeranno all’intesa. Il dirigente sportivo partenopeo, Cristiano Giuntoli, spera nella scadenza di contratto del giocatore e nella volontà dei Blues di non voler perdere il profilo di Emerson a parametro zero.