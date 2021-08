CdM – Mercato Napoli: il club stabilisce la cifra per cedere Ounas

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, si sofferma sul Napoli e sul profilo di Adam Ounas.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il club partenopeo sia intenzionato a far partire il giocatore, cercando di monetizzare il massimo dall’eventuale cessione.

Diverse sono le offerte che tra Italia (Torino in pole) ed estero si fanno avanti per il profilo dell’attaccante franco-algerino. La cifra richiesta dal Napoli per il cartellino Ounas corrisponderebbe a 12 mln di euro.

Una somma che porterebbe la società azzurra ad incassare denaro da investire nel mercato in entrata.