Wisla Cracovia, il ds: “Volevamo sfidare il Napoli per vedere Zielinski! Saranno presenti 15 mila tifosi”

Tomasz Pasieczny, ds del Wisla Cracovia, prossima avversaria del Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare dell’amichevole che si terrà mercoledì. Le sue parole:

SULLA PARTITA – “Abbiamo un nuovo tecnico con una nuova squadra: contro il Napoli non sarà solo un evento molto importante, ma anche un modo per testare le nostre capacità. Dovremmo fare delle valutazioni e capire come riusciremo ad affrontare una squadra come il Napoli”.

SU ZIELINSKI – “Volevamo giocare contro Napoli per celebrare i 115 anni del Wisla perché è una squadra in crescita, ma avevamo anche interesse a vedere dal vivo Piotr. È andato via dalla Polonia che era molto giovane, quindi abbiamo visto poco di lui sui campi polacchi. Dal campo potremmo ammirarlo più attentamente rispetto alla tv”.

SUL MERCATO – “Siamo aperti a qualsiasi collaborazione con il Napoli, quando parliamo di queste società siamo sempre ben disposti.

SUI TIFOSI – “Lo stadio ha una una capienza di quasi 30mila spettatori, ma per rispettare le restrizioni Covid mercoledì ci saranno circa 15mila tifosi”.