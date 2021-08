TuttoSport – Il Napoli è interessato a Denis Zakaria: i dettagli

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla sessione estiva di calciomercato degli azzurri e in particolare a Denis Zakaria. Infatti, come riportato dal quotidiano, se al Napoli servirà un centrocampista e lui il predestinato: “I nomi più caldi sono due: il primo è quello di Denis Zakaria, 24enne svizzero di proprietà del Borussia Mönchengladbach e per il quale servirebbero 24 milioni di euro. Lo svizzero è il preferito per l’ 1,90 di altezza e per una fisicità di cui è carente il centrocampo partenopeo”