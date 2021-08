Sky – Maksimovic, c’è l’accordo col nuovo club: sul serbo anche il Siviglia

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato Sky, attraverso il proprio sito ufficiale ha patlato del futuro di Nikola Maksimovic, svincolatosi dal Napoli e che l’anno prossimo potrebbe giocare in Francia o in Spagna:

“La terra d’origine è la stessa, il nome sulla carta d’identità pure. Il mestiere, nemmeno a farlo apposta, anche. Nikola Maksimovic e Nikola Milenkovic si sono per anni messi in mostra nel campionato italiano, difendendo rispettivamente le porte di Napoli e Fiorentina. Adesso, per entrambi, potrebbe concretizzarsi la pista di una nuova avventura lontano dalla Serie A.

Maksimovic, infatti, è al momento libero di accordarsi con una nuova squadra, per via della scadenza del contratto con gli azzurri, fissata per lo scorso 30 giugno. Milenkovic è invece legato alla Viola ancora per un’altra stagione, Commisso potrebbe però decidere di cederlo in questa sessione per evitare di perderlo a parametro zero.

Partendo proprio da Maksimovic, il difensore avrebbe già racconto un accordo sullo stipendio con il Marsiglia. Prima di tesserarlo, però, il club francese vorrebbe concludere alcune operazioni in uscita, in maniera tale da liberare un posto in rosa, pronto per essere colmato dal serbo.

In attesa di chiudere con l’OM, però, l’entourage di Maksimovic ha registrato l’interesse pure del Siviglia, in cerca di un rinforzo al centro della difesa e per questo interessato all’ex Napoli. Sempre gli andalusi hanno chiesto informazioni anche per Milenkovic, considerato un ottimo calciatore e allo stesso tempo un colpo di prospettiva (il centrale viola è un classe 1997)“.