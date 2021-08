Sconcerti: “Il Napoli deve approfittare del momento, visto che le avversarie sono in difficoltà a causa della pandemia”

Mario Sconcerti, giornalista, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della situazione economica attuale e del ruolo che potrebbe avere il Napoli. Le sue parole:

“Le società stanno cercando di ridurre i costi abbassando gli incassi, ma bisogna tenere conto dei contratti e dei pensieri dei giocatori. Il Covid ha ingigantito problemi che esistevano già prima, ora il calcio ha finito tutta l’energia che già prima della pandemia aveva gestito malissimo”.

SUL NAPOLI – “Penso che il Napoli, che è una squadra non abituata a vincere, questi sono i momenti migliori, perché tutti gli altri sono in difficoltà. Anche il Napoli ha difficoltà, ma in questa situazione può lottare alla pari con tutti gli avversari di sempre”.